В Тюмени участников «Молодежной финансовой инициативы» научат вести личный и семейный бюджет

Участниками просветительского проекта «Молодежная финансовая инициатива», который состоится этой осенью, станут более 600 старшеклассников и студентов тюменских колледжей. Основная цель проекта – обучить молодых людей от 14 до 22 лет основам финансовой и потребительской грамотности по типу популярной финансовой игры «Денежный поток». Как сообщает «Тюменская линия», участники могут сразу применять полученные знания во время игры.

С начала старта «Молодежной финансовой инициативы» организаторы провели два городских и два областных чемпионата во всех городах Тюменской области. Участвовали в проекте более 3 тысяч молодых людей. В прошлом году партнером программы стала одна из ведущих финансовых экспертов Светлана Самойлова. Сооснователь проекта Finliberty поделилась с подростками знаниями и опытом в сфере ведения личного и семейного бюджета.

Подробности о проекте можно узнать на пресс-конференции в «Точке кипения – Тюмень» 9 сентября, куда зовут всех желающих.