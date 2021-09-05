Жители Тюменской области могут попробовать себя в конкурсе авторского литературного творчества Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области стартовал прием заявок на конкурс «Особое перо» ТРО Всероссийского общества инвалидов. Проект стал участником первого конкурса грантов губернатора региона и получил поддержку на его реализацию. Как сообщает портал «Мегатюмень», конкурс пройдет в рамках областного литературно-образовательного форума, первый этап которого запланирован на декабрь 2021 года. Участников ждут литературный коучинг, мастер-классы и мотивационная тренд-сессия.

А ещё конкурс авторского литературного творчества в номинациях: «Проза», «Поэзия», «Авторская песня», «Авторское чтение». Работу нужно написать на русском языке объемом не более 4 страниц формата А4 (для участников номинаций «Поэзия», «Проза», «Авторская песня») компьютерного текста (кегль 14, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5). Участникам «Авторской песни» нужно прислать пятиминутное видео или аудио с записью своего выступления.

Летом 2022 года победители и призеры примут участие в литературном турне по Тюмени «Читающий автобус», узнают о писателях и поэтах-земляках, остановятся у культурно-исторических мест. После форума выпустят сборник произведений участников, войти в который смогут 70 претендентов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Заявки на участие в форуме «Особое перо» принимаются до 1 ноября в ТООО ВОИ на e-mail: voi72@bk.ru, с пометкой «Областной форум».