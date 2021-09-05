В Медицинском городе помогли молодому пациенту с изменениями в работе сердца Фото: Татьяна Коркина

Новое оборудование для Стресс-ЭхоКГ, которое позволяет диагностировать патологии сердечной деятельности, появилось в тюменском Многопрофильном консультативно-диагностическом центре. Аппарат не дает рентгенологического облучения, во время его эксплуатации не нужно использовать контрастные вещества и госпитализировать пациента, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Исследование сердечной деятельности назначают для подтверждения или исключения ишемии. Другие методы исследования основаны только на ЭКГ и могут фиксировать признаки диагноза и отклонения, связанные с другими причинами.

Одним из пациентов, кому провели исследование на новом аппарате, стал молодой человек. Перед устройством на работу он пошел сдавать медкомиссию и, на электрокардиографии, стало понятно: у него есть изменения в работе сердца. Парня направили в Кардиологический центр МКДЦ, где у него не обнаружили признаков заболевания.

- Уникальность методики состоит в том, что во время проведения ЭхоКГ (УЗИ сердца) пациент получает нагрузки на велотренажёре и врачи могут буквально увидеть на экране, как сокращается сердечная мышца в состоянии покоя и во время выполнения пациентом физической нагрузки, - рассказали в департаменте здравоохранения.