Какова численность населения Тюменской области в 2021 году? Цифры. Фото: Татьяна Коркина

На 1 июня 2021 численность населения Тюменской области составила 1 млн 547,4 тысячи человек. По данным доклада о социально-экономическом положении региона, опубликованном Тюменьстатом, за год оно увеличилось на 7,1 тысяч человек.

С января по май в наш регион переехали 20 тысяч 231 человек, основная масса (16 946 человек) – из других регионов России. Из стран СНГ в Тюменскую область переехало 3 116 человек, ещё 169 – из стран дальнего зарубежья, сообщает «Вслух.ру».

За этот же период в Тюменской области родилось 7 413 малышей, тогда как год назад на свет появилось 7 326 младенцев. Среди самых популярных женских имен – София, Анна, Ева, Виктория, Мария, Ксения, Дарья, Екатерина и Полина, среди мужских – Артем, Дмитрий, Максим, Матвей, Михаил, Александр, Иван, Роман, Тимофей и Лев.