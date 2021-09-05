Школьников и дошколят Тюменской зовут поучаствовать в конкурсе «Тебе, Сибирь, мои обнимут длани»

Фото: деньсибири.рф

Организаторы одиннадцатого конкурса рисунков и эссе «Тебе, Сибирь, мои обнимут длани» зовут юных жителей Тюменской области принять участие в мероприятии ко Дню Сибири. Основная цель конкурса – нравственное просвещение молодежи, распространение этнокультурных ценностей и развитие культуры межнационального общения.

Принять участие в конкурсе могут школьники из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска от 7 до 18 лет и тюменские детсадовцы от 5 до 7 лет, сообщает «Тюменская область сегодня».

По словам организаторов, в 2020 году на конкурс поступило более 1,5 тысяч рисунков и эссе. Педагогов и воспитателей, которые поучаствовали в конкурсе, наградили благодарностями, а ребят – подарками и призами.

Прием заявок стартовал 1 сентября, а награждение победителей и участников состоится на концерте ко Дню Сибири 8 ноября 2021. Подробности можно узнать на сайте деньсибири.рф.