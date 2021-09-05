Снегоболотоходы тюменского производства пользуются спросом на Украине, в Казахстане и ОАЭ. Фото: http://berkut8.ru/

Большим спросом в Казахстане, Белоруссии, на Украине и в Арабских Эмиратах пользуется вездеходная техника, которую производят в Тюмени. Местный завод, открывшийся в 2011 году, за десять лет выпустил более 150 снегоболотоходов «Беркут 8» и более 600 квадроциклов, которые нужны в работе предприятий нефтегазовой отрасли, геологоразведки и энергетики.

По словам директора завода Александра Фролова, снегоболотоходы предназначены для самых сложных маршрутов, в том числе и водных.

- Наши вездеходы имеют высокую проходимость в любое время года в условиях полного бездорожья: болота, снежная целина, грунтовые дороги в период распутицы, захламленные лесные размытые берега, любой снежный покров, - говорит Александр Фролов.

Кстати, производство таких машин расширилось при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. Производительность нового комплекса составляет около 20 машин, на предприятии создано 120 рабочих мест. Особое внимание на предприятии уделяют оснащению электроникой и организации эргономичного и удобного для водителя пространства в кабине, сообщает «Тюменская линия».