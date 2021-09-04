В центре Тюмени иномарка насмерть сбила мужчину, перебегавшего дорогу

Фото: паблик "ЧС Тюмень"

В Тюмени произошло жуткая авария, в которой погиб 28-летний мужчина. Происшествие случилась накануне, 3 сентября, в районе дома №92 по ул. Республики.

По предварительным данным, погибший горожанин хотел перебежать дорогу в неположенном месте, но вместо этого угодил под колеса автомобиля «Cadillac».

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Тюмень» в областной Госавтоинспекции, авария произошла в 23:30. По приезду медицинской бригады мужчина еще был жив, но скончался в автомобиле «скорой» до прибытия в больницу. Сам водитель авто был трезв.

Сейчас обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.