Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 сентября 2021 9:36

В центре Тюмени иномарка насмерть сбила мужчину, перебегавшего дорогу

Погибшему было 28 лет
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: паблик "ЧС Тюмень"

Фото: паблик "ЧС Тюмень"

В Тюмени произошло жуткая авария, в которой погиб 28-летний мужчина. Происшествие случилась накануне, 3 сентября, в районе дома №92 по ул. Республики.

По предварительным данным, погибший горожанин хотел перебежать дорогу в неположенном месте, но вместо этого угодил под колеса автомобиля «Cadillac».

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Тюмень» в областной Госавтоинспекции, авария произошла в 23:30. По приезду медицинской бригады мужчина еще был жив, но скончался в автомобиле «скорой» до прибытия в больницу. Сам водитель авто был трезв.

Сейчас обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.