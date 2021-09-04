Погода на 4 сентября в Тюмени: небольшое похолодание

Погода в Тюмени на 4 сентября Фото: Вера Зенина

В субботу, 4 сентября, тюменцев ожидает переменная облачность и небольшой дождь, который начнется поздно вечером. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +23 градуса, к вечеру будет уже +17, а ночью похолодает до +15.Также горожан ждет ветер от южного до юго-восточного со скоростью 7-12 м/с.

По народному календарю 4 сентября - день мученика Агафоника Никомидийского, претерпевшего страдания за веру Христову в 4 веке.

В этот день наши предки старались не ходить в лес, потому что могли встретить там лешего. Также 4 сентября не рекомендуется отправляться в дальний путь. Говорят, что такие поездки могут закончиться неудачей для тех, кто отправился по делам. Это же касается и тех, кто начинает новые дела.

Еще считалось, что в этот день нельзя лениться. В народе говорили, что сегодня необходимо хорошо поработать и думать только о том, чтобы что-то сделать. В таком случае судьба будет благосклонна к вам.