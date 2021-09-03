Тюменскому взяточнику из медгорода суд ужесточил наказание

Вместо 1 млн рублей мошенник должен будет заплатить 2,1 млн рублей Фото: Архив "КП"

Тюменцу Евгению Тенюнину, бывшему начальнику начальника отдела информационных технологий и телемедицины ГАУЗ «Медицинский город», увеличили размер штрафа: вместо 1 млн рублей Тенюнин должен будет заплатить 2,1 млн рублей. Об этом сообщил районный суд.

– Как стало известно из материалов уголовного дела, Тенюнин занимался закупками техники, электронного оборудования для медицинского города и, используя свое служебное положение, за взятки создавал условия аффилированным торговым предприятиям для их побед в объявленных тендерах. Он признан виновным в трех эпизодах получения взятки в крупном размере и в двух – «за получение взятки должностным лицом за незаконные действия», – указали в пресс-службе суда.

Напомним, в августе 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении «неустановленного лица» по нецелевому расходованию 18,4 млн рублей средств бюджета фонда обязательного медстрахования (с января 2015 по апрель 2019 года). В ходе следствия фигурантом уголовного дела стал и начальник отдела информационных технологий и телемедицины ГАУЗ «Медицинский город» Евгений Тенюнин.