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Общество3 сентября 2021 17:28

Тюменский воздух прошел проверку Роспотребнадзора

Вредных веществ не обнаружено
Мария Толстихина
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Утром в Тюмени наблюдался запах гари

Утром в Тюмени наблюдался запах гари

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

В Тюмени специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области исследовали воздуха на предмет вредных веществ. Оказалось, что в воздухе превышений вредных веществ не обнаружено.

Сегодня, 3 сентября, утром в Тюмени наблюдался запах гари. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области организовало проверку воздуха на предмет вредных веществ в нем. Как свидетельствуют результаты проверки, вредных веществ не обнаружено.

– В зависимости от изменения ветра возможно появление дыма и ощущения запаха гари на территории Тюмени. Ветер может доносить до города и дым от пожаров в соседних регионов. В Тюменской области лесопожарная обстановка находится под контролем. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, – сообщает областной оперштаб.

В Тюменском районе действуют 6 лесных пожаров, в основном это почвенные пожары (горит торф). Часть пожаров локализована. Лесопожарные формирования тушат, в том числе почвенный пожар в Исетском районе (на границе с Тюменским районом).