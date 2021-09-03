Тюменский воздух прошел проверку Роспотребнадзора

Утром в Тюмени наблюдался запах гари Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

В Тюмени специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области исследовали воздуха на предмет вредных веществ. Оказалось, что в воздухе превышений вредных веществ не обнаружено.

Сегодня, 3 сентября, утром в Тюмени наблюдался запах гари. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области организовало проверку воздуха на предмет вредных веществ в нем. Как свидетельствуют результаты проверки, вредных веществ не обнаружено.

– В зависимости от изменения ветра возможно появление дыма и ощущения запаха гари на территории Тюмени. Ветер может доносить до города и дым от пожаров в соседних регионов. В Тюменской области лесопожарная обстановка находится под контролем. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, – сообщает областной оперштаб.

В Тюменском районе действуют 6 лесных пожаров, в основном это почвенные пожары (горит торф). Часть пожаров локализована. Лесопожарные формирования тушат, в том числе почвенный пожар в Исетском районе (на границе с Тюменским районом).