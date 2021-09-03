Тюменские фуд-корты и игровые площадки возобновляют свою работу

С 4 сентября 2021 года возобновляют работу в обычном режиме детские игровые комнаты и развлекательные центы Фото: Архив "КП"

С 4 сентября 2021 года возобновляют работу в обычном режиме детские игровые комнаты и развлекательные центры, которые находятся на территории торгово-развлекательных центров. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Соответствующий документ подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее фуд-корты были закрыты – еду и напитки можно было приобретать только на вынос.

Напоминаем, что в Тюменской области продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).