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Здоровье3 сентября 2021 16:43

Тюменские фуд-корты и игровые площадки возобновляют свою работу

Запрет снимут 4 сентября
Мария Толстихина
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С 4 сентября 2021 года возобновляют работу в обычном режиме детские игровые комнаты и развлекательные центы

С 4 сентября 2021 года возобновляют работу в обычном режиме детские игровые комнаты и развлекательные центы

Фото: Архив "КП"

С 4 сентября 2021 года возобновляют работу в обычном режиме детские игровые комнаты и развлекательные центры, которые находятся на территории торгово-развлекательных центров. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Соответствующий документ подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее фуд-корты были закрыты – еду и напитки можно было приобретать только на вынос.

Напоминаем, что в Тюменской области продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).