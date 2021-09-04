Тюменцам рассказали, где должны передвигаться водители электросамокатов Фото: pixabay.com

С начала года в Тюменской области произошло десять аварий с участием электросамокатов, в которых пострадали 13 человек, в том числе пятеро детей. По сравнению с прошлым годом, число ДТП возросло.

В связи с этим старший инспектор управления ГИБДД по Тюменской области Константин Заикин рассказал, где должны ездить водители электросамокатов, чтобы не навредить окружающим.

По словам сотрудника, все зависит от мощности электродвигателя. Если она меньше 250 Ватт, водитель приравнивается к пешеходу, а если больше, то такое транспортное средство уже считается мопедом.

- Если двигатель обладает мощностью менее 250 Ватт, тогда водитель является пешеходом и должен двигаться в пределах пешеходной зоны, не забывая о безопасности других участников дорожного движения. Если мощность выше, передвижение осуществляется по дорогам общего пользования, - пояснил Константин Заикин.

Передвигаться по велосипедным дорожкам электросамокатчикам, исходя из приведенного выше разделения, вовсе нельзя, а вот по велопешеходным могут ездить обладатели самокатов с двигателем мощностью до 250 Ватт.