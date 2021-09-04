Тюменские школьники получили более 500 подарков за участие летней акции

Фото: Библио К.О.Т. (Книги. Общение. Творчество), соцсеть ВКонтакте

В областной столице подвели итоги межведомственного проекта «Тюменское лето». В течение каникул школьники от 6 до 17 лет посещали различные мероприятия и досуговые площадки, получая за это специальные жетоны - мили, за которые можно было получить подарки.

Церемония закрытия проекта состоялась на Цветном бульваре. В результате презенты получили более 500 юных тюменцев, которые собрали не менее шести жетонов разных цветов. В качестве трофеев ребята завладели попитами, настольными играми, сумками для сменной обуви, пеналами, бутылками для воды и другими аксессуарами.

Главный приз проекта - путевка в загородный лагерь на осенние каникулы. Имя ее обладателя озвучат позднее в ходе дополнительной церемонии награждения.

В департаменте по спорту и молодежной политики администрации Тюмени напомнили, что данный проект реализуется в городе уже пять лет. В 2021 году в нем приняли участие 34 тысячи школьников.

Добавим, что проект «Тюменское лето» реализуется в рамках муниципальной программы «Молодежь Тюмени», рассчитанной на 2021-2026 годы.