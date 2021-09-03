Хоккеист и певец из Тюмени попали в список Forbes

Фото: Forbes.ru Фото: внешний сайт

В список самых успешных людей России Forbes попали две тюменских звезды. Хоккеист Андрей Василевский и певец Niletto оказались в топ-30 успешных людей. Топ-50 составляли, исходя из доходов звезд за год и их популярности: упоминаний в СМИ и соцсетях, поисковых запросов и количества подписчиков. Гонорары считали с июня 2020 года по май 2021-го. Учитывались только деньги, полученные за счет таланта.

Андрей Василевский – российский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Двукратный обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года. Чемпион мира 2014 года в составе сборной России.

Данил Прытков, более известный под творческим псевдонимом Niletto, – исполнитель песен в жанрах поп и хип-хоп. В 2019 году выложил клип на песню «Любимка», и это дало старт его популярности. Участник проекта «Песни» на телеканале ТНТ, а также участник проекта «Русский ниндзя» на Первом канале.