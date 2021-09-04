В тюменском «Медицинском городе» появился новый анализатор крови

Фото: Медицинский город | Тюмень | Онкодиспансер

В отделении анестезиологии и реанимации тюменского Медицинского города появился новый диагностический анализатор. Прибор позволяет оперативно проводить ряд очень важных лабораторных исследований крови «не отходя от пациента».

С помощью анализатора можно выполнить исследования на газы и электролиты крови (Na, K, Cl, iCa), кардиомаркеры, биохимические параметры и показатели свертываемости. Новое устройство не только оптимизирует диагностику, но и сохраняет ее качества.

Так, простота забора крови и автоматизация тестирования позволяют врачам не привлекать к исследованию лаборантов, а сменные картриджи анализатора не требуют дополнительных настроек. Кроме того, для комплексного анализа требуется малый объем образца.

- Одной капли крови теперь достаточно, чтобы мы могли отследить состояние всех жизненно важных систем организма буквально в считанные минуты. Это особенно актуально при лечении пациентов с тяжелым течением заболеваний. Сегодня врач анестезиолог-реаниматолог может своими силами определить показатели пациента как перед началом лечения, так и в динамике, оценить тяжесть состояния больного и экстренно принять необходимые меры, - рассказала заведующий Отделением анестезиологии и реанимации Медицинского города Татьяна Куцева.

Например, чтобы с высокой точностью диагностировать инфаркт миокарда или сердечную недостаточность, нужно всего несколько минут - это в разы меньше, чем ранее.