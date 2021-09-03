Общежития на Ставропольской пойдут под снос

Проект рассчитан на пять лет Фото: Архив "КП"

В Тюмени снесут общежития на улице Ставропольской. Здания уже давно носят аварийный характер. Об их сносе говорится в постановлении о комплексной застройке территории.

Здание на улице Ставропольской, 1 и соседнее – 1а – имеют множество дефектов и представляют опасность для горожан. В документе говорится, что в ближайшие годы сразу два рядом стоящих общежития демонтируют.

Примерный срок, за который планируется снести объекты – пять лет. Ранее тюменцы сами проголосовали за снос ветхой собственности.