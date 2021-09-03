Тюменка за полмиллиона устроила свадьбу в кругу тиктокеров

Скрин из шоу "Четыре свадьбы" Фото: YouTube

Тюменка стала героиней передачи «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Она провела свадьбу с фейковыми звездами и тикток-челленджами. Торжественное мероприятие показали в эфире телекомпании,

Стоимость такого торжества составила 500 тысяч рублей. Молодая тиктокерша решила не только устроить свою свадьбу в классическом стиле, но и внесла элементы современности.

Гости участвовали в челленджах, танцевали, пели и пили пиво. Во время эфира можно было увидеть мост Влюбленных, а также другие тюменские достопримечательности.