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Общество3 сентября 2021 15:22

Тюменка за полмиллиона устроила свадьбу в кругу тиктокеров

Мария Толстихина
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Скрин из шоу "Четыре свадьбы"

Скрин из шоу "Четыре свадьбы"

Фото: YouTube

Тюменка стала героиней передачи «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Она провела свадьбу с фейковыми звездами и тикток-челленджами. Торжественное мероприятие показали в эфире телекомпании,

Стоимость такого торжества составила 500 тысяч рублей. Молодая тиктокерша решила не только устроить свою свадьбу в классическом стиле, но и внесла элементы современности.

Гости участвовали в челленджах, танцевали, пели и пили пиво. Во время эфира можно было увидеть мост Влюбленных, а также другие тюменские достопримечательности.