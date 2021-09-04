«Где сидел Сталин?»: жители Ишима могут посмотреть библиорепортаж о своем городе

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Проект ишимских библиотекарей «Библиорепортаж: мой город» отмечает год своего существования. За это время успело выйти одиннадцать серий, в которых жителям рассказывали о памятниках, интересных городских местах, их истории и легендах.

По словам автора проекта и его ведущего Юрия Ташланова, многие ишимцы не знают всех памятников города и не могут сказать, почему та или иная скульптурная композиция украшает Ишим.

– Этой серией репортажей я решил донести до земляков яркие факты истории Ишима, расширить их и свой кругозор. В процессе подготовки и сам узнал много неожиданных и интересных подробностей, – подчеркнул он.

Оказывается, в 1903 году Сталин три дня сидел в пересыльной тюрьме Ишима по пути в туруханскую ссылку, а установленный позже бюст вождя после развенчания культа личности много лет пролежал спрятанным в земле.

– Надеюсь, что проект поможет показать привлекательность родного города, сохранить историческое, культурное наследие и передать его новым поколениям ишимцев, – поделился Юрий Ташланов.

Посмотреть все одиннадцать серий можно на официальном сайте проекта. Кстати, сейчас готовится двенадцатый выпуск.