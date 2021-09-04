Тюменская служба занятости помогает безработным начать свое дело

Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Служба занятости Тюменской области помогает землякам запустить свое дело. Так, в Ишиме, при организационной и финансовой поддержке местного центра занятости, открылось производство мясных консервов длительного хранения.

В начале текущего года Иван Корж обратился в службу занятости населения, чтобы найти работу. Параллельно мужчина планировал заниматься изготовлением тушенки. Но, в итоге, Иван решил полностью погрузиться в любимое дело, которое стало не только источником дохода, но и смыслом жизни.

Предприниматель получил финансовую помощь в размере 192 тысяч рублей, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя. На эти средства он открыл производственный мини-цех и фирменный магазин товаров «ЭКО продукция». Весь товар имеет сертификат качества.

Горожане уже по достоинству оценили консервы длительного хранения из мяса и рыбы, мясные каши, полуфабрикаты (фарш, купаты, тефтели и пр.), а также шашлык, рубленое мясо, субпродукты и многое другое.

Отметим, что программа содействия самозанятости безработных действует с 2012 года. За этот период финансовую поддержку на открытие собственного бизнеса получило более двух тысяч тюменцев. На 2021 год запланировано оказать финансовую помощь 126 гражданам. В настоящее время уже 104 из них открыли свое дело, в том числе десять из Ишима и Ишимского района.