Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 3 сентября увеличилось на 238 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе Фото: Мария Толстихина

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 3 сентября 2021 года. Число заболевших в Тюменской области на 3 сентября 2021 года увеличилось на 238 человек. Таким образом, общее число подхвативших ковид с начала пандемии составило 55 627 человек. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области.

Также за прошедшие сутки 167 человек выздоровели (за весь период – 48 944), 27 детей заболели (из общего числа заболевших), 28 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 64 092 человека остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 18 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 690 человек.