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Общество3 сентября 2021 13:33

В Тюмень снова может нагрянуть смог

В Тюменской области высокий класс пожарной опасности
Мария Толстихина
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В Тюменской области на протяжении нескольких недель сохраняется сухая погода

В Тюменской области на протяжении нескольких недель сохраняется сухая погода

Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области на протяжении нескольких недель сохраняется сухая погода. С повышением температуры воздуха учащаются случаи возникновения природных пожаров. Об этом сообщают в региональном департаменте лесного комплекса.

Осложняет ситуацию и ветровая нагрузка. Специалистами проводятся мероприятия по наземному патрулированию лесных участков и прилегающих территорий, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, осуществляется авиационный мониторинг пожарной опасности.

- Поскольку причиной возникновения большинства пожаров является человеческий фактор, убедительно просим жителей региона воздержаться от посещения лесов, - подчеркнули в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Сейчас в Тюменском районе действуют 6 лесных пожаров, в основном это почвенные пожары (горит торф). Часть пожаров локализована.