В Тюмень снова может нагрянуть смог

В Тюменской области на протяжении нескольких недель сохраняется сухая погода
Фото: Мария Толстихина
В Тюменской области на протяжении нескольких недель сохраняется сухая погода. С повышением температуры воздуха учащаются случаи возникновения природных пожаров. Об этом сообщают в региональном департаменте лесного комплекса.
Осложняет ситуацию и ветровая нагрузка. Специалистами проводятся мероприятия по наземному патрулированию лесных участков и прилегающих территорий, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, осуществляется авиационный мониторинг пожарной опасности.
- Поскольку причиной возникновения большинства пожаров является человеческий фактор, убедительно просим жителей региона воздержаться от посещения лесов, - подчеркнули в департаменте лесного комплекса Тюменской области.
Сейчас в Тюменском районе действуют 6 лесных пожаров, в основном это почвенные пожары (горит торф). Часть пожаров локализована.