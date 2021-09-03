На строительство нового фитнес-центра в Тюмени потратят 800 миллионов рублей

Проект планируют закончить в 2022 году Фото: Архив "КП"

Крупная компания Fitness Holding, которая является одним из крупнейших операторов фитнес-центров в России, планирует построить в Тюмени фитнес-центр.

На строительство фитнес-центра Lime Fitness в Тюмени выделено почти 800 млн рублей. Здание будет возведено в Восточном административном округе города. Сейчас там идут монтажные работы. Об этом рассказалтмэр Тюмени Руслан Кухарук на своей странице в Instagram.

- Eго площадь составит 12 тысяч квадратных метров. Здесь будут залы игровых видов спорта, единоборств, залы для фитнеса, детского учебного центра, а также 50-метровый бассейн с 8 дорожками», – поведал глава города.

Проект планируют закончить в 2022 году.