В День знаний за парты "Роснефть-классов" сели 46 учеников Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С цветами, в белых рубашках и в отглаженных блузках – именно так встретили свой первый учебный день ученики «Роснефть-класса» школы №25 г.Тюмени. Мальчишки и девчонки, многие из которых впервые увидели друг друга за партами, отныне – новая команда, которым предстоит грызть гранит науки в профильном классе.

Упор на учебу

Одиннадцатиклассник Дмитрий Попов признается, что быть учеником «Роснефть-класса» - ответственно и престижно. Свое будущее парень планирует связать с IT-технологиями в области нефтяной разведки.

- Для меня обучение в профильном классе – путь в будущее, - считает Дмитрий. – Выучившись здесь, я смогу реализовать все свои мечты.

Перед тем, как сюда попасть, ребята прошли строгий конкурсный отбор – тестирование. Средний балл по аттестату не должен быть ниже 4-х, а знания по профильным предметам – хорошие или отличные. Среди новых учеников - не только девятиклассники школы №25, но и ученики других тюменских школ. В этом есть небольшая сложность, ведь в каждом образовательном учреждении свои требования, несмотря на одинаковые дисциплины.

«Шефство» над старшеклассниками взяли на себя два опытных учителя – Светлана Мишукова и Наталья Прокопенко. Классные руководители замечают, что особый упор делается на физику, математику и информатику, потому и спрос по этим предметам больше.

- Когда ребята познакомились с нашими требованиями и с педагогами возникло полное взаимопонимание, - признается учитель математики, классный руководитель одиннадцатого профильного класса Светлана Мишукова. – На первом месте у нас учебный процесс, но не забываем и про корпоративную культуру, участвуя в школьных, городских и спортивных мероприятиях.

По её словам, все 24 человека, которые учатся в профильном классе, мотивированные, разносторонние, энергичные и умные ребята. По окончании школы все они собираются поступить в технические вузы.

Гордость школы

Директор школы Светлана Дубонос отмечает, что «Роснефть-класс» - это не только гордость школы, но и большая ответственность.

- После школы дети могут поступить в ведущие вузы нашей страны, - говорит директор. – Но самая большая ценность в обучении – в том, что ребята могут соприкоснуться с будущей профессией и поучаствовать в корпоративных мероприятиях компании: тренингах, встречах с молодыми специалистами, посвящении в нефтяники. Все это захватывает и настраивает на отличную учебу.

По традиции, после сентябрьской линейки нефтяная компания провела для ребят командообразующее мероприятие, чтобы дети познакомились и подружились.

Как отметила начальник отдела оценки развития персонала компании Елена Рудык, компания уделяет большое внимание ранней профориентации школьников.

- Мы знакомим ребят со школьной скамьи с нашей деятельностью, уделяем внимание общеобразовательному процессу, привлекая для проведения уроков по русскому, математике и физике партнеров из Тюменского индустриального университета, - говорит Елена Рудык. – Практика себя оправдывает: у нас хорошая результативность. Ребята набирают высокие баллы на ЕГЭ, 99,9% поступают на бюджетные места. После их поступления в вузы мы продолжаем их курировать, работаем с ними как со студентами и вовлекаем в производственную практику.

В заключение торжественного мероприятия ко Дню знаний школьники преподнесли классным руководителям роскошные букеты цветов. Начало положено, дело за малым: упорно трудиться, чтобы в будущем вырасти истинными профессионалами.