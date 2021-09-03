В мальковской школе открылся компьютерный класс

Ребята торжественно перерезали красную ленту у входа в светлый и уютный кабинет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

День знаний подарил ученикам мальковской средней общеобразовательной школы Тюменского муниципального района не только яркие эмоции от встречи с одноклассниками и учителями, но и радость от новых школьных приобретений. На базе школы 1 сентября открылся уникальный профильный класс при поддержке нефтедобывающего предприятия «РН-Уватнефтегаз».

С началом учебного года школьников поздравила советник губернатора Тюменской области, Председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд» Наталья Шевчик. Вместе с ребятами она торжественно перерезала красную ленту у входа в светлый и уютный кабинет, оборудованный современной техникой и стильной мебелью.

– Для каждого из нас 1 сентября – это знаковый день, независимо оттого, являемся мы сегодня учениками или родителями учеников. Мне очень приятно, что сегодня мы дали мальковской средней школе компьютерный класс вместе с мебелью для того, чтобы здесь велось современное технологическое обучение. И, конечно, я уверена, этот класс будет работать не только на познавание такого предмета, как информатика, но и сможет способствовать развитию проектной деятельности. Я хочу поблагодарить директора школы и предприятие «РН-Уватнефтегаз» за то, что мы смогли так быстро реализовать такой прекрасный детский проект. С новым учебным годом и в добрый путь! – пожелала ученикам и педагогам Наталья Шевчик.

Открытие компьютерного класса – это отличная возможность для ребят развить навыки программирования. Уже сейчас школьники работают над реализацией проектов в области экологии, социологии, экономики и аграрной промышленности. Новая техника позволит учащимся использовать для этого компьютерные программы, а 3D-принтер – создавать точные модели работ, что в разы повысит качество их презентаций.

Плодотворной и радостной учебы пожелала детям начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования ООО «РН-Уватнефтегаз» Анастасия Лескина. Она рассказала, что у нефтяной компании давняя история сотрудничества с Тюменским региональным отделением Российского детского фонда.

– Несколько лет назад мы с Российским детским фондом подумали о том, что больше всего нужно сейчас детям? И поняли, что это современная техника. После этого начали реализовывать программы по открытию в школах компьютерных классов. Мы видим, что этот формат востребован, дети развиваются, а потому такую практику мы намерены продолжать. Желаю, чтобы в этом компьютерном классе вы учились с удовольствием! – обратилась к учащимся Анастасия Лескина.

Благодарность за открытие уникального компьютерного класса выразила начальник управления образования Тюменского муниципального района Ольга Буторина, которая подчеркнула, что каждый ребенок должен иметь достойные условия для развития, и компьютерный класс как нельзя лучше способствует раскрытию потенциала современных школьников и осуществлению их смелых идей.

– Я думаю, это неслучайно, что такое событие произошло именно в День знаний. Это очень хороший знак для школы. Для нас очень важно понимать, какие возможности дает сегодня школа. У каждого школьника должны быть возможности для самореализации. Открытие компьютерного класса нам таких возможностей добавляет. Я выражаю благодарность от лица администрации Тюменского муниципального района компании «Роснефть» и его дочернему предприятию «РН-Уватнефтегаз», – заключила Ольга Буторина.

Ежегодно предприятие «РН-Уватнефтегаз» совместно с Российским детским фондом оборудуют современной техникой компьютерные классы. Помимо мальковской средней школы такой же класс в начале года получил детский дом в Борках. В регионе планируют продолжать оснащать учебные заведения специализированными классами, ведь это способствует повышению качества образования и развитию способностей учащихся.