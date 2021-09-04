Жителей Тюмени приглашают на онлайн-марафон диджитал профессий

Фото: Актив Тюменской области, соцсеть Вконтакте

Тюменцев приглашают посетить онлайн-марафон «Медиа стажировка», который пройдет с 20 по 29 сентября. Мероприятие поможет специалистам творческих профессий найти работу в сфере медиа и прокачать свои навыки. Лучшие участники получат одно из 19 вакантных мест в шести организациях Тюмени, связанных с диджитал.

Сама программа марафона включает три образовательных лекции от экспертов выбранного направления, после каждой выдаются задания - так специалисты оценят навыки будущих соискателей.

- Преимущество марафона в том, что участнику не нужно нервничать на собеседованиях - фактически резюме посмотрят сразу в нескольких компаниях. Наши соискатели будут слушать лекции, выполнять задания, знакомиться с компаниями на экскурсии, а по итогам лучшие получат возможность пройти стажировку по реальной вакансии, - рассказала куратор Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.

Заявки на марафон принимаются по одному из шести направлений: Менеджмент, SMM и таргетинг, Дизайн, Интернет-журналистика, PR и контент, Медиапланирование и управление проектами.

На закрытии онлайн-марафона, 29 сентября, будут названы имена 19 победителей, которые пройдут стажировку в одной из компаний города и области с 4 по 17 октября.