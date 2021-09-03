В Тюмени пройдет велопарад: горожане могут выиграть новенький велосипед

Тюменцы могут выиграть новенький велосипед Фото: Архив "КП"

Тюменский велопарад пройдет по улицам Володарского, Водопроводной, Перекопской, Республики. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Проведение мероприятия согласовано с Роспотребнадзором и пройдет с соблюдением всех противоэпидемических требований. Участников будет ждать финиш у здания правительства Тюменской области.

После пробега состоятся викторина и конкурсы для участников события. Тюменцев ждут призы – споринвентарь, главный из них – новенький велосипед!

Кстати, на мероприятии будет работать станция техпомощи, где мастера бесплатно обслужат велосипеды. Также запланирована работа палатки здоровья и пункта вакцинации – желающие смогут поставить прививки от COVID-19 и гриппа.