«Почти Belcanto»: в Тюменском театре кукол пройдет фестиваль актерской песни

Фото: Тюменский театр кукол

Жителей Тюмени приглашают на VI Всероссийский фестиваль-конкурс актерской песни «Почти Belcanto». Мероприятие пройдет в городском театре кукол 26 и 27 сентября.

На сцене учреждения выступят актеры и режиссеры из профессиональных театральных объединений, а конкуренцию им составят театралы-студенты. Победителей выявит профессиональное жюри в четырех номинациях: исполнители, дуэты, ансамбли и театрализованная песня.

Заключительным событием конкурса станет гала-концерт, который состоится 27 сентября.

Как рассказали организаторы, идея проведения фестиваля принадлежит тюменскому отделению Союза театральных деятелей РФ. Первый конкурс регионального формата состоялся в 2012 году, тогда в нем поучаствовали лишь 22 актера из театров Тюмени и близлежащих городов. В 2013 году география расширилась и фестиваль получил статус всероссийского. Тогда Тюмень посетили актеры из Санкт-Петербурга, Поволжья, Урала и даже Израиля.

Финансовую поддержку фестивалю оказывает департамент культуры Тюменской области.