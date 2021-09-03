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Происшествия3 сентября 2021 10:23

Тюменка оценила своего новорожденного ребенка в 50 тысяч рублей

Женщина попыталась продать малыша на Кавказе
Мария Толстихина
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Тюменка Варвара Лехнова пыталась продать своего новорожденного младенца за 50 тыс. рублей

Тюменка Варвара Лехнова пыталась продать своего новорожденного младенца за 50 тыс. рублей

Фото: архив "КП"

Тюменка Варвара Лехнова пыталась продать своего новорожденного младенца за 50 тыс. рублей жителям Кабардино-Балкарии. Женщину приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте суда.

По сообщению суда, у Лехновой были финансовые трудности, поэтому она решила продать своего ребенка-мальчика, когда он был еще в утробе. Она договорилась с гражданками Кабардино-Балкарии о продаже младенца за 50 тыс. рублей. Посредником между беременной Лехновой и покупателем выступила Дия Алмазова, сестра Лехновой.

Беременная женщина поступила в родильное отделение по документам покупательницы, 12 февраля родила мальчика, о чем сообщила Алмазовой и покупательнице. Об этом стало известно полиции Кировского городского округа, дальнейшая сделка проходила под их контролем.

Судья Кировского райсуда Ставропольского края Олеся Гавриленко приговорила тюменку к двум годам и трем месяцам колонии общего режима.