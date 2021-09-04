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Общество4 сентября 2021 18:31

Школьникам Тюменской области напомнят о безопасности на дорогах

Ребятам раздадут специальные памятки
Марина Прохорова
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Школьникам Тюменской области напомнят о безопасности на дорогах

Школьникам Тюменской области напомнят о безопасности на дорогах

В начале учебного года школьникам Тюменской области вручат более 50 тысяч открыток, закладок и памяток по безопасности дорожного движения. Их раздадут сотрудники ГИБДД в ходе уроков по безопасности, которые пройдут в каждом образовательном учреждении.

Не останутся в стороне и взрослые. Они получат открытки, призывающие к снижению скорости в населенных пунктах и безопасной перевозке детей. Их будут раздавать в детских поликлиниках, на парковках и у пешеходных переходов.

Напоминаем, что в этом году в Тюменской области произошло 263 ДТП с участием детей, в которых три ребенка погибли и 309 получили травмы.

Добавим, что наглядные пособия изготовлены в рамках государственной программы Тюменской области «Повышение безопасности дорожного движения».