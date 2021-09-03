На трассе Тюмень-Омск лбом ко лбу столкнулись две легковушки

Один из водителей скончался в больнице Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Трагедия на автодороге Тюмень-Омск в Ишимском районе Тюменской области унесла жизнь невиновного 47-летнего мужчины, водителя "Тойота Калдина". Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

- ДТП случилось вчера в 19 часов 15 минут на 257-м километре трассы Тюмень-Омск. По предварительным данным, автомобиль "Тойота Хайлендер" выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем "Тойота Калдина", - сообщает ведомство.

После столкновения 47-летний водитель автомобиля "Тойота Калдина" был доставлен в больницу с тяжелейшими повреждениями, ночью мужчина скончался. Это житель р.п. Чаны Новосибирской области. 37-летний водитель второй иномарки травмирован.