Сбер расширил линейку AI продуктов для ритейла

В ходе Восточного экономического форума Сбер представил сразу три специализированных продукта на основе алгоритмов искусственного интеллекта (AI) для ритейла Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ходе Восточного экономического форума Сбер представил сразу три специализированных продукта на основе алгоритмов искусственного интеллекта (AI) для ритейла. Сервисы «AI маркетолог», «AI координатор» и «AI ритейл локатор», разработанные SberCIB и Sber AI совместно со СберАналитикой, способствуют повышению эффективности бизнеса.

«AI-маркетолог» помогает увеличить клиентопоток. Сервис выявляет потенциальных клиентов, которые соответствуют профилю розничной сети, а также основные причины, по которым клиент пользуется сетями конкурентами.

«AI-координатор» анализирует территориальное расположение магазинов, выявляя как недостаточное покрытие, так и, напротив, сильное перекрытие радиусов, приводящее к каннибализации клиентопотока. Сервис также помогает увеличить клиентопоток и оптимизировать маркетинговые расходы с помощью выявления партнерских сетей для совместных коллабораций.

«AI ритейл локатор» даёт рекомендации по открытию новых торговых точек сети с учетом профиля клиентов данной сети и их «поведения» около нее.

– Мы продолжаем разрабатывать специализированные AI продукты для различных отраслей. В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме мы представили уникальное AI-решение для сельского хозяйства, теперь – аналогичный продукт для ритейла. Наша задача – создавать эффективные отраслевые «сервисные наборы» со встроенным искусственным интеллектом, которые помогают бизнесу решать ключевые задачи, привлекать клиентов и оптимизировать процессы, – пояснил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

SberCIB – выделенный бизнес-сегмент в составе корпоративно-инвестиционного блока банка, который работает с крупнейшими клиентами. Данное направление бизнеса предоставляет широкий спектр финансовых решений: от традиционного кредитования до мезонинного и акционерного финансирования, а также хеджирование валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную аналитику и сопровождение сделок.

Sber AI – подразделение Сбера, отвечающее за развитие технологий искусственного интеллекта и их внедрение в различные сферы жизни и бизнеса. СберАналитика – это облачная аналитическая платформа для предпринимателей и органов власти. Она включает в себя отраслевые решения и сервисы, рекомендательные модели, информационно-аналитические отчёты и мониторинги по разным отраслям – как готовые, так и под заказ. Платформа помогает бизнесу и регионам находить зоны роста и может упростить стратегическое и тактическое управление на любых уровнях: страны, региона, города, района, торгового центра и даже конкретной торговой точки.

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