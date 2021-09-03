В Тюмени совсем скоро откроют поликлинику в Ямальском-2

Строительство завершено, сейчас идет комплектация оборудованием Фото: Архив "КП"

Поликлинику в Ямальском-2 в Тюмени планируется открыть в ближайшее время. Строительство завершено, сейчас идет комплектация оборудованием, соответствующим современным стандартам и требованиям.

Численность тюменцев, которые прикрепятся к поликлинике, может достигать 75 тыс. человек. Общая площадь – 14 410 кв. м, а мощность поликлиники – 500 посещений в смену. В новом медучреждении будут трудиться 95 врачей и 150 человек среднего медперсонала.

В филиале уже установлены компьютерный томограф на 128 срезов, 13 аппаратов УЗИ экспертного класса и многое другое.