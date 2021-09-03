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Общество3 сентября 2021 8:42

На ликвидацию последствий тюменских пожаров хотят потратить больше полумиллиона рублей

Мария Толстихина
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Тюменские чиновники решили пожертвовать средства из собственного содержания на защиту лесов

Тюменские чиновники решили пожертвовать средства из собственного содержания на защиту лесов

Фото: Мария Толстихина

В этом году из-за аномальной жары на территории Тюменской области свирепствовали пожары. Множество территорий попросту выжжено, леса повреждены. Тюменские чиновники решили пожертвовать средства из собственного содержания на защиту лесов. Об этом говорится в проекте постановления на сайте правительства Тюменской области.

– Для заключения государственного контракта на выполнение указанных работ департаментом предлагается часть средств с содержания департамента за счет субвенций (экономия в ходе торгов) перераспределить на финансирование мероприятия программы «Осуществление комплекса мер по защите лесов, планирование и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, локализация и ликвидация очагов вредных организмов», – говорится в проекте.

Сумму в размере 600 тысяч рублей намерены потратить как на ликвидацию последствий пожаров, так и на исследовательские работы на площади 1 484 гектара.