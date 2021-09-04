Тюменцам рассказали, как выбрать качественные консервы Фото: Вера Зенина

Не секрет, что многие тюменцы любят консервы. Но как их правильно выбирать? Порой от ассортимента, предложенного в магазине, разбегаются глаза: хочется купить все и сразу. Чтобы купленный продукт принес только удовольствие, товаровед Валентина Нестерова объяснила, как не ошибиться с выбором.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо обратить внимание на срок годности. Хранить консервы, произведенные по ГОСТу, то есть без добавок, можно до двух лет, а вот другие, например с томатным соусом, – 15 месяцев.

– Важно, чтобы банки не были деформированы. В процессе транспортировки они могут помяться, и нарушится внутренний слой, который предотвращает соединение самого продукта с жестью, – рассказала товаровед.

В случае рыбных консервов выбирать лучше те, которые производят на плавбазе. Информация об этом иногда указана на упаковке.

– Если сырье было заморожено и заготовлено вдали от места вылова, вероятно, при термической обработке изменится вид продукта и уменьшится объем. Поэтому я критично отношусь к консервам, произведенным в местах, где рыба не водится, – подытожила специалист.