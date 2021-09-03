Спуски к воде в виде амфитеатра, биоплато и смотровые площадки: тюменское озеро Тихое приобретёт новый вид

Первые шаги уже сделаны Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Архитекторы планируют преобразить озеро Тихое в Заречном районе Тюмени и вернуть ему значение, которое объект утратил в начале 2000-х. На берегах появится парк с выходами к воде, биоплато, смотровые площадки, пешеходные и велосипедные дорожки. Первые шаги уже сделаны.

Так, на территории озера очистили акваторию и береговые линии от мусора и гниющих растений. Следующий шаг – увеличение водоема и возвращение его в исторические границы. Исследования экологов показали, что из-за хаотичной застройки 1990-х и начала 2000-х озеро утратило связь с рекой. Его площадь значительно сократилась, а берега заболотились. Специалисты очистили дно и приступили к возведению подпорных стен, которые защитят берега от размывания.

Перед тем как подарить озеру вторую жизнь, специалисты провели химический и микробиологический анализ почвы и воды, изучили состояние флоры и фауны, степень сезонного промерзания грунтов и определили толщину иловых отложений. Эти исследования позволили выстроить стратегию восстановления объекта и приступить к разработке ландшафтной концепции.

В перспективе здесь возведут красивый парк с пешеходными и велосипедными дорожками. Вокруг озера и на территории появятся дождевые сады. Они позволяют фильтровать ливневые стоки и направлять их в водоём.

Осенью ландшафтные архитекторы высадят в акватории ивы, вязы, тополя, березы, кизильник, бузину, камыш, тростник, поточник, рогоз и осоку, каскадом спускающиеся к озеру. За обогащение воды кислородом и поддержание биоразнообразия природного объекта будут отвечать плавучие биоплато. Они станут местом гнездования птиц и кормовой базой для рыб: карпов, амуров, щук и судаков, которых планируют запустить в Тихое в следующем году.

Архитекторы намерены обустроить несколько смотровых площадок, а со стороны улицы Газовиков создать пространство с лежаками и деревянным амфитеатром, уходящим в воду. Через самую широкую часть озера пройдет пешеходный мост. На нём проектировщики предусмотрели места, где жители смогут посидеть за книгой, позагорать или порыбачить.

Также вдоль береговой линии планируется установить интерактивные стенды с информацией о флоре и фауне водоема и организовать пешеходный образовательный маршрут для детей. Завершить работу по преображению озера Тихого планируется в 2022 году.