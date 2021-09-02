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Недвижимость2 сентября 2021 17:52

На набережной в Тюмени зазеленели крыши домиков технического назначения

Их можно увидеть около зеленого склона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На набережной в Тюмени зазеленели крыши домиков технического назначения

На набережной в Тюмени зазеленели крыши домиков технического назначения

Фото: Тюмень - наш дом

Кровли домиков технического назначения «покрылись» вечнозелеными растениями на тюменской набережной. Как сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени, крыши можно увидеть около зеленого склона.

Авторами проекта выступили резиденты Тюменского технопарка, которые разрабатывали проект два года. Главная проблема – адаптировать растения для нашего сурового климата. По словам руководителя проекта Станислава Реутова, вечнозеленые растения спокойно переносят засуху и не требуют полива. Если будет необходимо, в дренажном слое модуля есть месячный запас воды.

– Растения почвопокровные, они вырастают не более десяти сантиметров в высоту и расстилаются мягким ковром по поверхности, – рассказал Станислав Реутов.

По мнению специалистов, «вечнозеленые» крыши несут не только эстетическую, но и практическую функцию. Озеленение способствует уменьшению загрязненности воздуха и обогащению его кислородом.