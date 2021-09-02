Тюменца осудили за разжигание межнациональной розни

Суд назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы условно Фото: Архив "КП"

Уже судимому за кражу 30-летнему Руслану Ф. Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор за разжигание межнациональной розни. Об этом сообщили в областном суде.

Мужчина обвиняется в «возбуждении ненависти либо вражды, унижении достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии и принадлежности к какой-либо социальной группе».

С учетом его характеристики и рецидива преступления суд назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы условно. Если Руслан продолжит заниматься той же запрещенной деятельностью, то условный срок наказания может стать реальным.

Тюменец разжигал ненависть к гражданам «по расовой и национальной принадлежности» в социальной сети «Вконтакте». Полицейские задержали его за этим занятием и привлекли к административной ответственности. Руслан не остановился, и на этот раз полицейские возбудили уголовное дело, которое и было рассмотрено на сегодняшнем судебном заседании.