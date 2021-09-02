В Тюмени не допустить ошибок в голосовании поможет видеосъемка

В Тюмени не допустить ошибок в голосовании поможет видеофиксация Фото: Архив "КП"

Круглосуточное наблюдение будет введено на избирательных участках в дни выборов. Видеозаписи помогут разобраться, если возникнут спорные ситуации. Так считает уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Миневцев.

В дни голосования при офисе уполномоченного будет работать горячая линия, жителям помогут решить спорные ситуации. При возникновении каких-либо вопросов на голосовании горожанам можно обратиться по номеру телефона (3452) 42-67-42.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва пройдут 17, 18 и 19 сентября. Более чем в 450 участковых и 29 территориальных избирательных комиссиях Тюменской области организуют видеонаблюдение. Посмотреть трансляции тюменцы смогут, придя в региональный общественный штаб по наблюдению за выборами во Дворце пионеров.