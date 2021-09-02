В Тюменской области мужчина со злости застрелил своего товарища: преступника задержали

Преступника задержали в течение суток, после обнаружения тела Фото: Архив "КП"

На проселочной дороге Омутинского района Тюменской области 31-летний мужчина расстрелял своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства регионального следственного комитета.

Следователи СУ СКР по региону предъявили ему обвинение в убийстве. По версии следствия, 31 августа в лесу на проселочной дороге села Шабаново обвиняемый, поссорившись со знакомым, взял полуавтоматическое гладкоствольное турецкое ружье и выстрелил ему в руку и грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Преступника задержали в течение суток после обнаружения тела погибшего. Пока не ясно, какое наказание ждет подсудимого.