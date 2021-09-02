Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика2 сентября 2021 15:08

Владимир Якушев посетил Тобольск для обсуждения проекта «Менделеев-парк»

Мария Толстихина
КомментироватьОставить комментарий(0)
С рабочим визитом приехали в Тобольск полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор области Александр Моор

С рабочим визитом приехали в Тобольск полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор области Александр Моор

Фото: Оперативный штаб Тюменской области

С рабочим визитом приехали в Тобольск полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор области Александр Моор. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области.

Чиновники посетят новый бассейн, который вскоре откроется в рамках реализации инвестпроекта «Менделеев-парк». Также полпред и губернатор осмотрят Александровский сад и ландшафтный парк в Тобольском кремле. В ландшафтном парке в Тобольском кремле они примут участие в церемонии посадки деревьев.

В Тобольске Владимиру Якушеву и Александру Моору презентовали инвестиционный проект создания парка культуры и отдыха «Менделеев-парк» в 11-м микрорайоне. После запланирован ряд встреч, на них обсудят строительство социальных объектов, среди которых и детский сад.