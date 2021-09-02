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Общество2 сентября 2021 15:01

В Тюмени соседи по дому, в котором жила зверски убитая школьница, отказываются устанавливать видеокамеры

Мария Толстихина
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Часть горожан считает, что установка должна проходить за счет города

Часть горожан считает, что установка должна проходить за счет города

Фото: Архив "КП"

Жители тюменского пансионата, где проживала погибшая Настя Муравьева, в соцсетях жалуются на установку видеокамер. А именно: их не устраивает размер счетов. Информация об этом появилась в паблике «Подслушано на Лесобазе».

«Как вам установка камеры после всего происходящего ужаса последних месяцев? В коммунальные платежи включили 600 рублей, строчкой за установку видеокамеры. У меня нет слов, если честно», – написала тюменка.

Часть горожан считает, что установка должна проходить за счет города. Между тем другие пользователи сообщили, что за установку отвечает частная компания. По этом поводу даже проводилось собрание жильцов, и за то, чтобы сборы велись от лица организации, высказалось больше 50% опрошенных.