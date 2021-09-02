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Общество2 сентября 2021 14:46

В Тюмени закрыли автосалон с дурной славой

Тюменцы неоднократно жаловались и писали заявления в прокуратуру
Мария Толстихина
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По словам тюменцев, салон, торгующий автомобилями с пробегом, навязывал кредиты

По словам тюменцев, салон, торгующий автомобилями с пробегом, навязывал кредиты

Фото: Архив "КП"

Нередко тюменцы писали в прокуратуру заявления с жалобами на салон «Вектор Авто», который располагается на Московском тракте, в здании, где ранее находилось управление ГИБДД. Сегодня стало известно, что салон закрылся.

По словам тюменцев, салон, торгующий автомобилями с пробегом, навязывал кредиты под большие проценты, а после не соглашался их расторгать. Сделками оказались недовольны более пятидесяти тюменцев. Однако нарушений в деятельности «Вектора Авто» выявлено не было.