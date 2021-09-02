В Тюмени закрыли автосалон с дурной славой

По словам тюменцев, салон, торгующий автомобилями с пробегом, навязывал кредиты Фото: Архив "КП"

Нередко тюменцы писали в прокуратуру заявления с жалобами на салон «Вектор Авто», который располагается на Московском тракте, в здании, где ранее находилось управление ГИБДД. Сегодня стало известно, что салон закрылся.

По словам тюменцев, салон, торгующий автомобилями с пробегом, навязывал кредиты под большие проценты, а после не соглашался их расторгать. Сделками оказались недовольны более пятидесяти тюменцев. Однако нарушений в деятельности «Вектора Авто» выявлено не было.