Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 сентября увеличилось на 240 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 2 сентября 2021 года Фото: Мария Толстихина

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 2 сентября 2021 года. Число заболевших в Тюменской области на 2 сентября 2021 года увеличилось на 240 человек (в их числе 20 детей). Таким образом, общее число подхвативших ковид с начала пандемии составило 55 389 человек.

Также за прошедшие сутки выздоровели 158 человек, за весь период – 48 777 человек. На искусственной вентиляции легких по-прежнему находятся 23 пациента, под медицинским наблюдением остаются 67 451 человек, на перевахтовке – 160 человек.

За последние сутки в России выявлено 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 669 человек.