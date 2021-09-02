Со всей любовью и трепетом тюменским семьям помогают собраться в школу

В Тюменской области прошла акция «Собери ребёнка в школу» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ежегодно в августе проект «Крепкая семья» партии «Единая Россия» координирует благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу». Неравнодушные жители области, общественные организации и компании региона собирают сотни портфелей для детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В этом году акция состоялась при поддержке компании «Транснефть-Сибирь». Компания подготовила 200 портфелей для учеников начальных классов. И это неоценимая помощь для многих. Об этом рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы.

Так, глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов вручил портфели ребятишкам в семье, где мама одна воспитывает 8 детей, шесть из которых школьники. Мама Эльза – яркий пример, что никогда нельзя опускать руки и отчаиваться, несмотря ни на что! По-разному складывались обстоятельства, но они смогли преодолеть вместе все трудности. Сейчас семья купила домик с использованием средств материнского капитала, по программе «Социальный контракт» обзавелась личным подсобным хозяйством, ребятишки ходят в школу и выступают в вокальном коллективе.

В ишимском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Согласие» празднование Дня знаний началось еще 28 августа. После небольшого концерта директор центра Ирина Макарова вручила портфели пятерым первоклассникам и пятерым ребятам, которые пойдут во 2 – 4 классы. Также ранцы с полным комплектом, необходимым для учебы, в Ишиме получили ученики православной гимназии и коррекционной школы № 3. В Тобольске и Тюмени портфели детям из многодетных семей вручили депутаты городских дум.