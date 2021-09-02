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Общество2 сентября 2021 11:50

В Тюмени не подтвердились слухи о том, что в школе № 70 с родителей собирают деньги на ремонт

Мария Толстихина
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Ремонтные работы в школе № 70 проводятся за счёт денежных средств, выделенных из бюджета города

Ремонтные работы в школе № 70 проводятся за счёт денежных средств, выделенных из бюджета города

Фото: Мария Толстихина

В Тюмени у родителей учеников 70-й школы не собирают деньги на ремонт, хотя слухи об этом и ходили на просторах социальных сетей. Информацию подтвердил региональный оперативный штаб.

Ранее в интернете родители рассказывали, что в школе № 70, куда первого сентября должны пойти их дети, ненадлежащее состояние как самого здания, так и окружающей территории. Капитальный ремонт учреждения должен был быть закончен к первому учебному дню, однако сроки отодвинулись ещё на два месяца.

– Ремонтные работы в школе № 70 проводятся за счёт денежных средств, выделенных из бюджета города. Также стоит уточнить, что образовательный процесс налажен во всех классах, — прокомментировали ситуацию в ведомстве.