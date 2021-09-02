Впервые в Тюмени пациента доставили в больницу на вертолете

Пациента перевозили в сопровождении медицинской сестры и врача-анестезиолога-реаниматолога Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Из Заводоуковска в Тюмень на площадку у областной клинической больницы № 2 впервые на вертолете малой авиации доставили пациента. Об этом сообщил областной департамент здравоохранения.

Перевозили мужчину с осложнениями после травмы, чтобы оказать ему специализированную медицинскую помощь. Для этого потребовался перевод из областной больницы № 12 Заводоуковска в ОКБ № 2.

Пациента перевозили в сопровождении медицинской сестры и врача – анестезиолога-реаниматолога. На площадке ОКБ № 2 борт встретил автомобиль скорой помощи, пациента транспортировали в приемное отделение для диагностики, после чего мужчину переведут в профильное отделение. Вся процедура перевозки из одной клиники в другую заняла менее двух часов.