Чистота озера Соленого теперь в руках туристов

Отдыхающие сразу заметили разницу и высоко оценили преображение озера Солёного

Грязи и вода Солёного озера в Бердюжском районе Тюменской области по своим целительным свойствам сопоставимы с известным на весь мир Мёртвым морем, что доказано учеными. С 2011 года это природный памятник регионального значения, который пользуется популярностью у туристов. Однако из-за большого наплыва желающих посетить тюменское «Мертвое море» на его территории быстро образуется беспорядок. Не так давно прошла акция, в рамках которой активисты объеденили усилия, чтобы Солёное озеро стало чистым.

Этим летом в период пикового туристического паломничества сюда приезжало до 400 автомобилей в день. С учётом того что машины заполнены, это под 2 тыс. человек. Об этом рассказал первый заместитель главы Бердюжского района Андрей Никитин. По словам начальника управления экологии департамента недропользования и экологии Тюменской области Ольги Петровой, весь летний сезон на озере дежурит охранник, который следит за порядком и по мере своих возможностей останавливает тех, кто не соблюдает его.

На территории у озера появились мусорные контейнеры, биотуалеты и информационные щиты, рассказывающие о целительных свойствах воды и грязей. В дополнение к уже установленным здесь местной администрацией урнам и оборудованной парковке это важная часть инфраструктуры. Она поможет сделать отдых цивилизованным, чтобы природа от людей не страдала. Экологическая акция прошла в пятницу, 27 августа.

Организацию контейнерных площадок в зонах отдыха заместитель председателя комитета по экологии «Деловой России», эксперт рабочей группы по экологии и природопользованию экспертного совета при правительстве России Наталья Беляева назвала больным вопросом. Она также отметила, что их нужно опорожнять хотя бы раз в день, а то и два раза в летний сезон, но для начала их нужно купить и поставить.

– Теперь облагораживание будь то парков, лесопарков, экологических троп или прибрежных зон отдыха вышло на первый уровень по созданию благоприятной среды обитания. Чем больше мест отдыха облагораживается с сопутствующими процессами организации контейнерных площадок и зон для барбекю, тем меньше в этих местах появляется мусора, вываленного на землю, и брошенных одноразовых мангалов в кучах угля, – заключила Наталья Беляева.

Отдыхающие на берегу Солёного озера заметили разницу и высоко оценили преображение водоема. Они признались, что раньше биотуалетов здесь очень не хватало. Туристы были уверены, что контейнерные площадки помогут содержать территорию в чистоте. Ведь урн было явно недостаточно. К тому же крупный мусор – пятилитровые бутылки из-под воды, те же одноразовые мангалы – удобнее выбросить в контейнер. Сейчас с появлением достаточного количества урн и контейнеров ситуация кардинально изменилась, чему все рады.