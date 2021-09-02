После «пинка» прокуратуры в Тюмени навели порядок на Верхнеборском кладбище Фото: Татьяна Коркина

Специалисты Роспотребнадзора и прокуратура Тюменской области провели проверку по публикациям в СМИ, где рассказывалось о критическом состоянии Верхнеборского кладбища в Тюмени. Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, часть кладбища находится в запущенном состоянии, территория заросла травой и сильно захламлена.

Доводы в СМИ подтвердились. В администрацию Тюмени внесено представление об устранении нарушений закона, а в отношении виновного должностного лица МКУ «Некрополь» возбуждено дело об административном правонарушении. Его обвиняют в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Пинок» прокуратуры подействовал: кладбище очистили полностью, но рассмотрение актов реагирования по-прежнему находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, какие новостройки в Тюмени возвели на костях покойников.