Тоболяк, скрывавшийся 17 лет от приговора за грабеж, отправился в тюрьму на 2,5 года

Тоболяк, скрывавшийся 17 лет от приговора за грабеж, отправили в тюрьму на 2,5 года Фото: Татьяна Коркина

Почти два с половиной года в колонии общего режима проведет тоболяк Денис Х., который 17 лет скрывался от правосудия. Молодого человека заочно осудили за грабеж с компанией гопников ещё 19 ноября 2003 года. Как сообщает пресс-служба Тюменского областного суда, вместе со своими друзьями Денис устроил засаду в подъезде дома на ул. Октябрьской. Дождавшись хозяина, гопники ворвались следом за ним в квартиру.

Один из них держал перепуганного мужчину, а остальные в это время набивали сумку хозяйскими вещами. Они забрали 10 зарядок от мобильников, 7 мобильных телефонов, кожаные чехлы к телефонам, видеокамеру, мужские электронные часы, золотое обручальное кольцо и два паспорта – российский и загранник. Общий ущерб составил более 32 тысяч рублей.

Всех налетчиков вычислили, задержали и привлекли к уголовной ответственности. Приговора они ждали под подпиской о невыезде и самостоятельно приходили на судебные заседания. Когда судья сделала небольшой перерыв в день вынесения приговора, Денис сбежал из здания суда.

Приговор ему вынесли заочно: 2,5 года тюрьмы. До этого времени он успешно скрывался, вел правильную жизнь и даже обзавелся семьей. Его друзья уже отсидели, а ему только предстоит отправиться в колонию. Наказание он обжаловал в апелляционной инстанции Тюменского областного суда. Изучив все обстоятельства, суд на месяц сократил ему наказание.