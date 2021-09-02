В Тюмени 2 сентября 2021 на целый день отключат один светофор Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 2 сентября 2021, на перекрестке улицы Республики и а/базы №15 на целый день отключат один светофор. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановым отключением электроэнергии.

Отключение светофора 2 сентября 2021. Фото: скриншот

Светофор не будет работать целый день – с 8 утра до 23 часов вечера. На карте вы можете посмотреть, где именно его отключат.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.